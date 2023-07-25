「2023歐都納無痕山林」睽違三年舉辦，活動熱度依然不減，開報不到兩周累積超過五千人報名！其中最小山友年僅2歲、最年長為86歲，不僅年輕世代的參與率提升，參與活動更是不分年齡，全國老少對健康生活方式的意識大幅攀升。曾為啦啦隊員現為高人氣網紅的梔梔也分享了自疫情期間至今，登山健行是個舒緩壓力好方法，更號召年輕世代加入登山行列！

主辦單位多年推動環境永續、不斷推廣環境守護的理念，活動當天除登山運動外，現場更設有「歐

都納-歐淨行動ALL CLEAN」專區，鼓勵民眾對保護自然環境的關注與參與。今年活動11/18(六)將於四大城市台北、台中、彰化、高雄，四條登山路線當日同登！活動報名熱烈，名額所剩不多，敬請山友把握機會。

梔梔分享：登山是一種自我突破的運動，誠實的面對身體和心靈上的挑戰並逐步克服，每一次出發都需要做好充足準備，建議入門山友可以透過參加活動，累積登山經驗並建立固定運動的習慣。這次活動主辦單位為推廣，報名即送超高CP值的回饋商品，反應熱烈報名兩周便有尺寸選購一空！最熱門超值方案A只需600元就能享有歐都納長袖排汗衫、環保紓壓棒、活動手冊、摸彩券以及完走禮兌換券，另外還推出方案B-標準型調整護膝以及方案C-直把鋁合金四節旋轉避震登山杖，合計共種方案，報名至7/28(五)23:59截止，呼籲年輕世代把握最後報名機會，一起親近山林動起來！

歐都納創立48年來致力於推動ESG及友善環境的戶外推廣，在無痕山林活動當日(11/18)現場展示「歐都納-歐淨行動ALL CLEAN」專區，分享歐都納為地球友善所做的努力，現場也設有互動遊戲及抽獎環節，讓山友健康健行的同時、好玩好康享不完，激勵下一代為地球的未來而努力，廣邀山友一同報名參加！