還記得2013年《看見台灣》帶來的感動嗎？今年是《看見台灣》上映十週年，看見．齊柏林基金會將舉辦「2023看見Taiwan路跑」活動，希望一起透過這次路跑，以最環保、最健康的方式，用雙腳親近土地，喚醒更多人對環境議題與環境教育的關注，再次凝聚改變的力量，一步一腳印，為改變而跑，為環境而跑！

看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，《看見台灣》電影的尾聲，齊柏林導演特別以花蓮玉里稻田裡的大腳印，期勉台灣人為永續未來腳踏實地前行；更記錄下「臺北馬拉松」萬人齊跑的時刻，因為在齊導演心目中，那眾人朝著相同方向奮力奔跑的一幕，就是最有力、最動人的畫面，也希望今年能重現當時萬人齊跑的畫面。

「2023看見Taiwan路跑」將在12月3日舉行，有21、10、3公里的距離可選擇。其中，21公里、10公里從台北市政府起跑，跑過仁愛圓環，終點在大佳河濱公園；而３公里組起終點都在大佳河濱公園，適合攜家帶眷大小朋友一起參與。基金會並邀請知名主播夏嘉璐擔任活動宣傳大使，邀請民眾一起共襄盛舉。

本次路跑希望以友善環境的方式進行，紀念服裝將與知名運動品牌 MREELEE 合作，採用RePET保特瓶回收再生纖維材質，以保特瓶回收再生的聚酯纖維，藉由保特瓶的環保回收製程，不需石化原料，從供應鏈減碳做起，減少對環境的負擔。大會也提供輕量環保杯，期許跑者都能避免使用一次性紙杯，減少垃圾的製造。同時，為了讓交通也環保，大會在活動期間將於大佳河濱公園８號水門外安排選手接駁車，免費接駁選手至圓山捷運站往返大佳河濱公園。

路跑當天，各組完賽禮除了有獎牌之外，21K組還特別加贈《看見台灣》限量悠遊卡。此外，21K男子組及女子組冠軍還可獲得價值10萬元的限量齊柏林典藏作品「花蓮玉里・稻田裡的大腳印」1幅，各組前五名得獎者也都將獲得齊柏林的作品和獎座。而所有參賽者都能憑號碼布，於2024年12月底前免費參訪位於淡水的「齊柏林空間」，活動報名即日起至8月31日止，共限額10,000人，更多賽事資訊及報名連結請上伊貝特報名網。