第九屆健喬盃女子圍棋最強戰24日拉開序幕，除了上屆冠亞軍楊子萱、盧鈺樺再度參戰，甫獲業餘女子公開賽冠軍的陳芊瑜、新科職棋王紫涵等年輕勢力也加入戰局。

健喬集團董事長林智暉於致詞時表示，下棋不僅需要腦力，更需要有良好體力，林董事長以自身打羽球為例，勉勵各位棋士找到喜愛的運動、強身健體，才能在棋道之路走得長長久久。

健喬盃女子圍棋最強戰於24日上午由主辦單位中華職業圍棋協會舉行抽籤開幕式，林智暉董事長一早即抵達會場勉勵參賽選手。

林董事長致詞時表示，健喬集團從2020年開始接手女子圍棋最強戰，今年已邁入第四年，回顧第六屆健喬盃冠軍俞俐均、第七屆冠軍盧鈺樺、上屆冠軍楊子萱今年皆齊聚賽場再度參戰。

另外去年剛升格為職業棋士的李嘉馨，在上屆最強戰中即表現優異闖入四強，如今李嘉馨經過一年淬鍊，更首度以亞運女子代表身分參戰，也讓今年的女子圍棋最強戰更加精采萬分。

「第九屆健喬盃女子圍棋最強戰」將於7月24日至8月4日舉行，由中華職業圍棋協會主辦、海峰棋院協辦，第六屆起由健喬集團獨家冠名贊助。

本屆女子最強戰邀請台灣女子職業棋士及新科職棋13人，以及業餘女子選手1人，共14名選手參賽。賽制為初賽12人單敗淘汰，取6人進入複賽與上屆冠亞軍共8人進行雙敗淘汰，勝部冠軍與敗部冠軍決賽，勝者為本屆女子最強戰冠軍。冠軍獎金為新台幣50萬元，亞軍獎金新台幣20萬元。