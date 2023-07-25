韓國球星金周亨（Tom Kim）24日以生涯最佳的並列第二完成英國公開賽，展現出他的大賽基因。他也成為繼1976年的塞維巴勒斯特羅（Seve Ballesteros）之後，賽史上最年輕的亞軍選手。

金周亨在皇家利物浦球場（Royal Liverpool）最後一輪的惡劣天候中，繳出並居單輪最低桿的67桿（-4桿）。使得這位21歲的球員繼上個月在美國公開賽並列第八名後，連續兩場四大賽打進前十名。已故的巴勒斯特羅斯在19歲時，和強尼米勒（Johnny Miller）並列第二。

美巡賽兩勝的金周亨和其他三位選手包括拉姆（Jon Rahm，70桿）、傑森戴伊（Jason Day，69桿）與史特拉卡（Sepp Straka，69桿）同以低於標準7桿的277桿並列第二，輸給冠軍哈曼（Brian Harman）6桿。這位美國選手最終輪打出70桿後輕鬆取得勝利，成為第五位贏得四大賽的左手球員。

英國公開賽史上，亞洲球員最佳成績仍是已故的台灣傳奇名將呂良煥，他在1971年單獨名列第二。金周亨對自己強勢的一週感到非常興奮，特別是在開場打出74桿後，他在租屋裡意外滑倒，導致右腳踝受傷。「這週打得很棒。」他說。「我非常非常滿意。腳踝今天有變得更好。我取下石膏，情況好多了。顯然在四大賽的最後階段，當你打得好時，腎上腺素就會激增。幾乎忘記它是件好事，因為當你處於當下時，你不會真正去想它。我覺得今天可能是三天以來最好的一天，所以鬆了一口氣。」

出色的成績讓金亨周在獎金豐厚的美巡季後賽即將到來之前，於聯邦快遞盃積分榜上升到第14位。這是他繼創世紀蘇格蘭公開賽並列第六後，連續兩週打進前十名；也是繼上個月的美國公開賽後，連續第二場四大賽進入前十。金周亨也成為自2010年羅瑞麥克洛伊（Rory McIlroy）以來，連續兩場四大賽前十的最年輕球員。

儘管金周亨很努力，但他無法追近哈曼。不過，這位韓國新秀僅第二次參加英國公開賽，就竭盡全力取得了好成績。他在風雨中開局吞下兩個柏忌，但隨後以兩隻小鳥和一隻老鷹反擊，前九洞交出33桿。後九洞再添兩記博蒂，讓他成功打破了韓國球員在英國公開賽的最佳名次記錄。之前的紀錄是崔京周，他在2007年並列第八。

「我的意思是，布萊恩在當天開始時領先五桿。在四大賽中，當你領先五桿時，你可以放手去打，甚至還打出低於標準桿，這真的很難追上。」金周亨說。

「我只是想盡量取得好成績，因為我試著努力積累這美好的幾週並再次給自己信心。我沒有太去注意領先榜，但我在打完第九洞後瞄了一眼，我發現自己已經擠進前十名。但我很快就忘了，並試著繼續加油努力。」