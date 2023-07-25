杜蘇芮颱風路徑圖。（圖取自氣象局網頁）

中央氣象局昨（24日）20時30分發布海上颱風警報，杜蘇芮過去3小時強度增強且暴風圈略為擴大。氣象粉專指出，杜蘇芮目前路徑沒有太大變化，認為花東及南部放颱風假機率高。氣象專家吳德榮指出，杜蘇芮強度直逼「強烈颱風」，東半部恐會發生「致災降雨」，其次為高屏山區。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室 - 氣象應用推廣基金會」指出，今(25日)晨3：50紅外線色調強化雲圖顯示，「杜蘇芮」眼清晰、眼牆厚實，強度直逼強烈颱風。最新(25日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「杜蘇芮」通過巴士海峽、台灣海峽南部、進入福建省。「不確定性」範圍東側觸及台灣，西側則離台更遠。

吳德榮指出，「杜蘇芮」的降雨對陸地的威脅，以東半部因地形抬升及恆春半島距環流較近，為發生「致災降雨」機率最高的地區。其次為高屏山區，但其雨量大小與路徑靠近的程度密切相關，有「不確定性」，需持續觀察。中部以北受地形屏障、影響相對較小。澎湖、金門無地形屏障，防災切莫輕忽。

至於停班課需符合一定的條件，在氣象局發布陸上警報前，並無各縣市風力與雨量預報可供比較；更何況決定停班課是縣市政府的權責，其中有地制宜的考量，並非完全屬氣象專業；故什麼地方會有颱風假？妄加臆測、實無必要。

吳德榮指出，觀測資料顯示：昨(24)日受颱風外圍沉降作用影響，無午後對流，各地區最高溫都在36至38度〔北部(新北五股區)36.7度，中部(嘉義東區)35.9度，南部(屏東內埔鄉)36.5度，東部(花蓮瑞穗鄉)37.8度〕。今(25日)晨截至4：53各地區平地最低溫大約在22至24度〔北部(桃園大溪區)22.8度，中部(南投中寮鄉)23.7度，南部(台南後壁區)24.3度，東部(花蓮壽豐鄉)22.2度〕。

最新(24日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(25)日颱風環流逐漸進入巴士海峽，東半部、恆春半島降雨漸趨明顯，大台北東側偶有局部短暫雨；背風面西半部平地仍晴朗偏熱，山區偶有局部短暫雨。各地區平地氣溫：北部23至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部22至35度。

最新模式模擬顯示，明(26)日至週五(28日)上半天受颱風環流影響，週三東半部及南部雨勢加大，中部以北轉有局部陣雨。週四至週五上半天、各地慎防強風豪雨。週五下半天風雨逐漸減小。週六至下週一(29至31日)天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後防局部大雷雨。另外，在「杜蘇芮」東南方海面將另有一熱帶擾動醞釀，週五有發展成颱的機率，亦需持續觀察。