美國主要企業財報和聯準會（Fed）利率政策公布之前，華爾街股市今天收盤大多上揚，道瓊工業指數更是連續11個交易日上漲。
道瓊工業指數上漲183.55點或0.52%，收35411.24點。
標準普爾指數上揚18.30點或0.40%，收4554.64點。
那斯達克指數上漲26.06點或0.19%，收14058.87點。
費城半導體指數下跌6.53點或0.18%，收3692.32點。（譯者：陳彥鈞）1120725
美國主要企業財報和聯準會（Fed）利率政策公布之前，華爾街股市今天收盤大多上揚，道瓊工業指數更是連續11個交易日上漲。
道瓊工業指數上漲183.55點或0.52%，收35411.24點。
標準普爾指數上揚18.30點或0.40%，收4554.64點。
那斯達克指數上漲26.06點或0.19%，收14058.87點。
費城半導體指數下跌6.53點或0.18%，收3692.32點。（譯者：陳彥鈞）1120725
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