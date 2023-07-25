《大嘻哈時代》林聖夫（阿夫Suhf）日前接受時報周刊CTWANT專訪時，曾透露自己雖因節目曝光漲粉不少，工作機會也有增加，但真的沒有很有錢，還積欠健保費3年多、累計4萬元以上還沒還清。時隔半個月，阿夫突然在社群發文表示：「謝謝大家！我現在是一個沒欠健保費的男人了。」看來相當開心。

還清欠費的阿夫在社群大方曬出健保費繳款單收據聯，經紀人表示之前欠費3年的消息出來，讓不少粉絲相當擔心阿夫的財務狀況，所以趁著當日正好在台中有工作，阿夫就順道去把積欠3年的保險費連同滯納金欠費一次繳清，總金額為41585元。

阿夫在社群大方曬出積欠3年、且高達4萬的健保費繳款單收據聯。（圖／翻攝自阿夫IG）

阿夫出道6年時間，為追尋音樂夢想兼差做過工地綁鋼筋、外送、物流等工作為維持生計，參加《大嘻哈時代》讓他知名度增加不少，「相較於之前，從音樂賺的錢的確變多了」，目前靠著演出等等音樂方面，大概佔了總收入的70％，算是有大幅增加。

繼去年收錄有串流與YT雙雙破百萬點擊的單曲〈跟你對話〉的首張同名EP後，阿夫也透露下半年將會有新作品推出，相信有歌迷的支持，阿夫的經濟狀況會更好，能創作出更棒的作品。

阿夫在《大嘻哈》中的表現備受矚目。（圖／翻攝自阿夫IG）

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