為避開地獄級熱浪襲來，竟有人在溪邊玩水時中暑昏倒，就連夏天夜間慢跑也會「斷片」，CTWANT記者就此採訪，多位專家指出，關鍵在於「輻射熱」，包括岸邊石頭或地面及建築物，吸收太陽輻射後散發出來的熱能，反射進人體後溫度更高，「如果持續時間過長，腦細胞甚至會被『煮熟』，永久受損造成智力退化。」

根據衛福部統計，2012年熱傷害就診人次5萬8千人，2020年暴增到將近10萬人，熱傷害死亡人數也從10人增加到47人，今年7月統計至24日，熱傷害通報更高達556人次，已經是去年同期2倍。值得注意的是，熱傷害的個案中，有不少是因「消暑」活動而中暑。花蓮曾有一名男子到溪邊玩水，疑似中暑昏倒；近年也有許多人選擇夏天夜跑，沒想到竟然依舊中暑，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡受訪表示，原因出在「輻射熱」。

輻射熱是指地面、建築物吸收太陽輻射後散發出來的熱能。朱柏齡說，「如果溪邊有很多石頭，而且都是乾地的話，反而會吸收輻射熱，一旦反射上來反而溫度會更高。」同樣的道理，夜間溫度雖然比白天低，但柏油路白天時吸收大量熱氣，晚上時這些輻射熱再散出來，所以還是非常悶熱，建議清晨5~6點時運動比較好。

都市中的柏油路、車輛或建築物，都會散發輻射熱讓溫度更往上竄升，就算不是白天也同樣酷熱難耐。（示意圖／周志龍攝）

朱柏齡分享，曾有一名50多歲跑者，參加大佳河濱公園夜跑，晚上6點開跑，結果快到終點時突然昏倒，送醫時體溫41度呈現昏迷、多重器官衰竭，10多個小時後才甦醒，結果他完全不記得自己有去路跑。這種類似「斷片」的案例並不少見，曾有一名59歲男子在豔陽下工作中暑昏倒，體溫飆到43.9度，搶救後雖撿回一命，但腦細胞猶如被煮熟般，男子目光呆滯、反應遲緩，問他今年是幾年，他竟回答民國79年。

「熱中暑有6大危險族群，包括5歲以下嬰幼兒、65歲以上銀髮族、服用血管收縮藥物者、服用抗組織胺藥物者、肝腎疾病患者、肥胖者。」中醫大新竹附醫中醫師王禎佑說，中暑的原因就是水分不足與排汗調節不佳，上述這些族群的問題都在於無法順利排汗，身體自然不能降溫，就比較容易中暑，建議天氣熱時避免在戶外長時間活動，同時一定要多補充水分。

「尤其是孩童更要小心，如果出現噁心、嘔吐等症狀，意識還清楚的話就要立刻補充水分，意識不清楚就要立刻送醫！」中國附醫健康醫學中心副院長林文元提醒，尤其夏天時千萬別留孩子待在已經熄火的車內，短短時間就可能發生憾事。朱柏齡建議父母帶孩子出遊時，準備開水與2條毛巾，若孩子中暑昏迷，父母除了叫救護車，第一時間務必把孩子移到陰涼處，盡可能灑冷水或泡冷水，再把毛巾沾濕後敷在身體上，不時替換，持續降溫到抵達醫院為止。

朱柏齡建議可從「熱指數」來判斷適不適合外出活動，熱指數是綜合溫度、濕度、輻射熱等數據計算，勞動部職業安全衛生署建制有「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」https://hiosha.osha.gov.tw/content/info/heat1.aspx，可以查詢全台不同區域即時的熱指數，用顏色區分，黃色代表容易疲倦、橙色代表可能熱衰竭與筋攣，時間太長時間會中暑、紅色代表中暑高，不適合運動，建議要進行戶外活動時，可先上去查詢相關資訊。

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