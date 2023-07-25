天氣熱呼呼，除了戶外活動要小心，室內也要慎防中暑，根據《國際運動醫學雜誌》研究，中暑患者若肛溫43.5度，只要短短20分鐘就可能死亡，一名78歲的婦人家中未開冷氣，但身體卻摸起來不熱，沒想到昏迷送醫才發現肛溫已飆破40度，專家提醒老人家循環較差不易排汗，建議多觀察意識是否清楚。台電也公布省錢的降溫4招，同時建議冷氣設定26~28度、再搭配電扇，就能節電又涼爽。

根據《國際運動醫學雜誌》研究，中暑患者肛溫若為攝氏41.5度，只要持續60分鐘就可能死亡，若達到42.5度則縮短到30分鐘，43.5度只要20分鐘就可能死亡。中醫大新竹附醫中醫師王禎佑表示，當人體無法散熱時會呈現熱昏厥，此時會感到頭昏，如果溫度持續升高，就會進展成熱衰竭，開始出現噁心嘔吐的症狀，之後當體溫飆破40度之後，就達到熱中暑的程度，包括身體許多器官的細胞都會開始破損，例如橫紋肌溶解等，會有致命危險。

中國附醫健康醫學中心副院長林文元表示，在極端氣候下，最危險的莫過於戶外活動者、或廚師這類在高溫環境工作的人，建議無時無刻都要補充水分。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，近來就有一名患者是在廚房工作，每天接觸很熱的鍋爐，因此出現吃不下、全身無力等熱衰竭症狀，建議先休息幾天，之後回到工作岡位時，一定要每小時固定休息5到10分鐘，補充水分並降溫，否則就可能惡化成熱中暑。

另外，氣溫飆高時也不可輕忽室內中暑的風險，朱柏齡分享今年接獲的2名病例，兩人皆年約70歲，家人都是因工作較晚回家，一回家就發現長輩已經昏迷。朱柏齡提醒，過去曾有一名78歲臥床老婦，未開冷氣，只開電風扇及窗戶散熱，家人摸她額頭並未發現異狀，但尿布完全沒有濕，不久後老婦竟然昏迷，緊急送醫發現肛溫已高達40.5度。朱柏齡提醒，長輩循環不好，用手摸額頭未必能了解真正的體溫，建議多留心講話、反應等。

無論戶外或室內，氣溫飆升時都可能陷入中暑風險，專家建議一趕到口乾就立刻補充水分。（示意圖／報系資料照）

台電也公布 4招「室內降溫術」，1.白天出門前拉上窗簾：阻絕輻射熱從窗戶進入室內，降低室內溫度。2.玻璃窗上貼隔熱貼：同時防止防止紫外線和熱輻射進入室內，搭配窗簾可讓室內溫度下降3~5度。3.出門前關燈關電源：家中使用的電器，也是室內的熱能來源，出門前關閉運作中的電器，省電也安全。4.拖地讓地板降溫：地板降溫，室溫也會很快降低。

台電也建議回家時先打開窗戶，並搭配電扇朝窗外吹，如此不用開冷氣就能驅除室內熱氣，節能又省電。如果真的非常炎熱，也千萬不要捨不得開冷氣，建議可將冷氣設定26~28度，再搭配電扇就能省電又涼爽。

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