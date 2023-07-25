飯店業成疫情下海嘯第一排「慘」業，讓仙妮蕾德集團創辦人陳得福選擇將「茹曦酒店」以268億元出售後再回租，有人說他大賺200億元，有人質疑年租金5.6億元高的離譜，租期只到2027年，仍斥資翻新，要怎麼賺回來？陳得福回台接受CTWANT獨家專訪證實「營運邁入倒數」，「這不是賺不賺錢的問題，而是態度問題，既然做了就要做好！」

不少飯店於疫情下傳出歇業改建或轉售的消息，其中最大條的莫過於2020年7月，北市敦化南京路口的地標「王朝酒店」，以268億元出售給富邦人壽後再回租經營，並於2022年更名「茹曦酒店」。

2006年陳得福經由寒舍集團創辦人蔡辰洋居中牽線，以70億元接手遭法拍的「環亞飯店」（後更名王朝酒店、現茹曦酒店）；2009年，富邦人壽則以100億元買下環亞百貨（現微風南京）1300多坪，約14個樓層，並持續整合各樓層。由於兩棟建築共用地下室與建照，若想都更改建，產權是越單純越好，因此多年來富邦人壽不斷向陳得福表明收購意願，疫情卻成了陳得福簽下出售契約的最後一根稻草。

由於微風南京和茹曦酒店共用地下室與建照，富邦人壽將茹曦酒店買下後，更有利於日後坐享都更整合改建的增值利益。（圖／劉耿豪攝）

據了解，2011年，陳得福的好友、時任寒舍董事長的王定乾就曾向媒體透露，有買家透過他，開價300億元想買下王朝酒店。陳得福也向CTWANT證實，2020年之前就有「很多人」找他開價，「但沒有想到疫情會這麼嚴重，讓全球停擺，不知道疫情會多久。」

10多年來都捨不得放手的精華地段地標建築，在疫情的不確定性下，終究讓陳得福動搖，「富邦是最合適的，就在隔壁（富邦人壽同時擁有微風南京），對象大概也只有富邦是最正確的選項，有機會合作非常高興。」

雖然陳得福入手王朝近15年的時間，一個轉手就賺進200億元，但簽訂的售後回租條款，租約至2027年、年租金5.6億元，不論經營好壞，陳得福都得備好近40億元租金回繳給富邦人壽。一位知情人士就曾向記者透露，「這還沒計入人事及其他成本，現在多賺就是少賠！」

對此，陳得福只淡淡地回應，「一來一往都有個平衡點，我們也算過平衡點在什麼地方，雖然租金不便宜，但這種精華地段當然租金不便宜，我認為出價合理，是一個很公平的交易。」「我們不把疫情考慮在內，因為沒有人知道疫情這麼嚴重，有時好運、不好運是人生常態，生意上總是有起有伏。」

仙妮蕾德二代接班人陳君華參與了不少茹曦酒店的裝修規劃，他也透露，有一直在全球尋覓可購買的酒店，但沒有出現合適的標的，也不會急於擴張。（圖／方萬民攝、黃威彬攝）

除了直銷本業，陳得福靠精準投資房地產累積財富，難道就沒想過與富邦人壽合建，或反守為攻買下微風南京？陳得福回應，「術業有專攻，問我草本植物我清清楚楚，但問我鋼筋水泥，我不懂，我的孩子也不懂，況且開發需要長時間投入，（人在美國）能否顧及是個大問題，我能做的就是飯店經營，但這麼貴的一塊地開飯店，不是一個物盡其用的方式。」

儘管茹曦酒店營運邁入倒數階段，但近年仍大動作砸逾6億元針對大廳、餐廳及客房的軟硬體設施做改裝，讓外界都好奇，2027年是否真的不玩？陳得福說，「雖要看富邦人壽的打算，但我相信是肯定的，申請都更各方面都差不多了，包括我自己，我也是很肯定。」儘管他也提到，台灣是一個非常好的地方，值得投資，但是目前尚未出現合適的標的，或許2027年一到，陳得福的飯店事業版圖將不再有台灣據點。

至於飯店改裝，陳得福感性地說，既然做了就要做好，雖然2027年就結束了，但也不會讓旅館看起來髒亂，「這不是賺不賺錢的問題，而是態度的問題，人家說拿得起需要的是勇氣，但是放下更是另外個境界！」

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