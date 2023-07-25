愛迪達原先預估，今年全年營業虧損達7億歐元，周一上修財測料鼓舞投資人，看好今年1月1日才走馬上任的執行長古登（Bjorn Gulden），能幫營運陷低潮的愛迪達起死回生。
人稱「肯爺」的美國饒舌天王肯伊威斯特（Kanye West、現改名為Ye），發表反猶太言論犯眾怒，愛迪達去年10月宣布終止合作關係，放棄與其聯名的暢銷鞋款Yeezy系列。
英媒24日報導，束之高閣的Yeezy系列獲400萬雙訂單，總值超過5.08億歐元。愛迪達表示，Yeezy庫存減記可望因此從原估的5億歐元降到4億歐元。
愛迪達（Adidas）滯銷Yeezy系列聯名鞋意外獲得逾5億歐元訂單，該德國體育用品大廠24日報喜，稱2023年營業虧損可望因這張大單，縮減到4.5億歐元。
愛迪達原先預估，今年全年營業虧損達7億歐元，周一上修財測料鼓舞投資人，看好今年1月1日才走馬上任的執行長古登（Bjorn Gulden），能幫營運陷低潮的愛迪達起死回生。
人稱「肯爺」的美國饒舌天王肯伊威斯特（Kanye West、現改名為Ye），發表反猶太言論犯眾怒，愛迪達去年10月宣布終止合作關係，放棄與其聯名的暢銷鞋款Yeezy系列。
英媒24日報導，束之高閣的Yeezy系列獲400萬雙訂單，總值超過5.08億歐元。愛迪達表示，Yeezy庫存減記可望因此從原估的5億歐元降到4億歐元。
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