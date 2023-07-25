日前女星大牙發文控訴黑人陳建州對她性騷，卻遭到陳建州提起民事訴訟求償1000萬。不過大牙於24日在臉書指出陳建州撤告民事，原以為事情已告一段落，豈料，陳建州竟然發聲明表示對大牙提出「刑事告訴」，引起外界熱議。對此，網紅陳沂痛批黑人「無疑是要以刑逼民」，並表示由於欠缺物證，大牙還是有可能成立誹謗罪。

大牙昨收到法院寄來的撤回起訴通知後，表示過去快一個月的日子裡，因為挺身而出的#MeToo事件，成為這波運動裡第一個挨告的受害者，讓她不禁吐露無奈心聲：「吃不下飯，睡不著覺，必須求助身心科和心理諮商」。她感謝願意相信她的人，以及站出來幫助她的人，接著強調：「是的，我不是一個人，每位受害者妳（你）也都不會是一個人」。

豈料，黑人夫婦撤回民事告訴後，竟發聲明表示改提刑事告訴，「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」對此，網紅陳沂痛批，本以為范建夫妻終於知錯能改，沒想到他們立刻提起刑事訴訟，「從頭到尾，就是超低端操作！」，當初他們提民事求償金額以為可以嚇唬人，殊不知法院真的判決下來，可能三十萬都不到，還有可能敗訴，大牙一毛錢都不用賠，「當時還很矯情的說要把賠償金捐給婦女保護的慈善單位，結果被婦女團體連署拒絕。」

而現在黑人現在撤回民事改告刑事，陳沂分析：「無疑是要以刑逼民。一般人面對未知的刑事訴訟會感到害怕，擔心因此有前科，而選擇跟對造和解。」但她也提到雖然大牙有閨蜜及化妝師兩個人證，加上刑事認定標準比民事嚴格很多，有機會全身而退，但「但欠缺物證，還是有可能成立『誹謗罪』」，令她氣炸開罵：「不知道范建夫妻跟大牙有什麼深仇大恨？出來me too陳建州的不只大牙，如果要告的話，郭源元還有以前黑澀會的妖嬌，也要一起告嗎？」

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