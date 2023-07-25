鴻海發布重訊公告，旗下Foxconn EV Singapore Holdings擬斥資不超過5億歐元（約新台幣173.62億元），取得ZF集團旗下子公司ZF Chassis Modules 50％股權，並預計以不超過6000萬歐元（約新台幣2.08億元）取得ZF Chassis Modules特別股Class A股權。

ZF Chassis Modules為ZF集團旗下Axle組裝部門分拆出來的製造與組裝乘用車車軸系統子公司，主要為全球頂級車商提供服務，目前在全球各地擁有25個據點及約3300名員工，其中100名員工在德國，2023年營收預估將逾40億歐元（約新台幣1389億元）。

據國際諮詢公司統計，2021年Axle外包組裝市場規模160億歐元，ZF Chassis Modules以26％市占率稱霸全球。ZF執行長克雷恩（Holger Klein）與鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）24日於德國ZF總部完成合作簽約，鴻海規畫取得ZF Chassis Modules半數股權。

鴻海表示，ZF Chassis Modules目前企業價值約10億歐元，雙方此次簽署合資協議，預計在獲得相關監管部門批准後，預計6～9個月內交割。不過，交易需待ZF Chassis Modules重組完成後進行股權交割，實際支付金額將按雙方約定的調整項目確定後才能確定。

鴻海表示，雙方將藉此建立戰略合作夥伴關係，以目前ZF底盤在汽車市場已擁有的優質客戶群及市占率為根基，未來將可進一步擴大ZF底盤市場商機，也為鴻海在汽車領域拓展新前景。此次合作將充分利用雙方優勢，開拓在傳統汽車及電動車產品範疇。

ZF集團執行長克雷恩表示，集團透過與鴻海合作獲得強大的戰略合作夥伴，雙方優勢互補，將共同發掘新客戶群並擴大業務，特別在不斷成長的市場。此次合作為集團策略發展中，推動特定業務領域的關鍵一步，將為ZF Chassis Modules拓展新的前景和機遇。

鴻海董事長劉揚偉則表示，鴻海的全球營運網絡和供應鏈管理專業知識，加上ZF Chassis Modules擁有的專業、勤奮和承諾等企業優勢，將為雙方股東創造更多價值。未來會持續與ZF集團攜手，在運輸和行動領域探索更多合作機會。

業界人士認為，ZF集團為全球第三大車用第一階（Tier 1）廠商，鴻海與其建立深度合作關係，未來將可運用自身生產線製造技術，進一步賦能各地工廠。而ZF Chassis Modules前三大客戶為賓士、BMW及Stellantis，鴻海有望藉此建立與車廠關係及Design-in機會。

業界人士指出，ZF Chassis Modules通常在新車工程設計階段即參與規畫，與客戶合約期程長達6～8年，自由現金流為正、且營收獲利穩定。多數車廠現階段專注在電氣化及自身產品電子化，鴻海收購ZF Chassis Modules有利掌握客戶產品藍圖，未來業務發展可期。