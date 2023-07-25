近年積極買店面開設門市的橡木桶洋酒，今年3月花費約1.33億元，購入信義區忠孝東路四段1樓店面，作為「橡木桶大巨蛋門市」。還有桃園區「沃客商旅」，原本承租桃園第一廣場大樓11樓經營，但去年12月轉租為買，以1.21億元買下582坪商旅；中華郵政去年底亦斥資約2.14億元，購得新莊「(馬尺)森」社區1樓200坪店面，據郵局公告，該店面除了自用外，還將切出約65坪空間招租。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，疫後國內的內需市場開始回溫，不僅餐飲旅宿業反彈，AI相關的科技產業發展也爆紅；伴隨產業復甦，業者也衍生擴張需求，加上平均地權條例的打炒房新制，原則上「管住不管商」，因此包括旅宿、店面等商用不動產，後市發展相對穩健，也讓店面成為買家出手卡位的重點。

再者，政府打房主要針對短期炒作，長期自用族群受到的影響相對低，使市場朝「自用優先」，且「長期持有」的方向發展，尤其在持續性通膨的大環境下，高資產族對房地產的抗通膨特色相當重視，因此地段佳、保值性強的店面，仍會吸引有自用需求的企業與投資人長線佈局。

第一建經研究中心副理張菱育表示，精華地段的店面乃兵家必爭之地，原本以承租方式經營的業者，在累積一定資產後，遇到房東願意出售店面，即把握時機「轉租為買」，把租金變換為自身資產；且買家購入自用店面，不但有助於維持長期穩定經營，在租金節節攀升的時局裡，也能化掃除房東漲租或不續租的不確定因素；加上好地段的黃金店面，除了自用外，也具由十足的出租商機，未來亦可展望房市回溫後的增值前景，可謂投資自用兩相宜的理財選擇。

張菱育並指出，下半年平均地權條例新法上路，私法人購屋採許可制，因此不少私法人欲在新制實施前完成買賣，使上半年出現不少無貸款交易，尤其是資金豐沛的買家，例如壽險、行庫等業者，更偏好不貸款購置，不但能加快過戶流程，也能迴避未來利率變化的風險。