大都會先發投手薛爾瑟。（美聯社資料照）

大聯盟唯一團薪接近4億美元的紐約大都會，目前戰績僅有悲慘的46勝53負，距離季後賽末席的勝差達到7場之多。大聯盟記者海曼（Jon Heyman）報導，在系列賽輸給紅襪之後，大都會考慮在交易截止日倒數階段賣出幾位球員，包括王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）、韋藍德（Justin Verlander）也被點名。

另一位大聯盟記者莫洛西（Jon Paul Morosi）指出韋藍德被交易的可能性更高，巨人隊是可能的買家。兩位都是下一季還有4330萬美元年薪的最貴投手，薛爾瑟本季結束就可以跳脫合約，韋藍德的合約持續到明年球季結束，後者的交易案較具吸引力。雖然兩位投手的年薪超高，海曼提到大都會願意負擔部分甚至一半的薪資來交易他們。

請神容易送神難，關鍵在於薛爾瑟、韋藍德的合約都擁有不可交易條款，必須取得他們本人的同意才能進行。薛爾瑟的經紀人波拉斯（Scott Boras）說目前還未獲得球團徵詢轉隊意願，至於韋藍德不久前向《紐約郵報》表示，他想要幫大都會摘冠，暫無意願離開。

即使送不走兩位大投手，大都會陣中可以交易的還有外野手「打人哥」湯米芬姆（Tommy Pham）、外野手坎納（Mark Canha）、中繼投手羅伯森（David Robertson）、中繼投手雷利（Brooks Raley）、先發投手昆塔納（Jose Quintana）。其中湯米芬姆與坎納都已有球隊前來詢價。