國民黨23日於板橋召開了全代會，會上除通過新北市長侯友宜的總統提名案，黨主席朱立倫也喊出了「執政大聯盟」的口號。對此，國民黨台北市立委參選人、前市議員羅智強建議侯友宜，若是想突破民調困境最終勝選，他需展現自己有能力領導在野聯盟，並透露，有遇到不少希望下架民進黨的綠營選民，因此他認為，「政黨輪替」一詞比「非綠」還好聽。

羅智強昨（24）日在政論節目《少康戰情室》直言，國民黨在全代會之後，已經沒有「換侯」的聲音了，但是否能夠勝選，卻還沒否極泰來，要想達到政黨輪替，國民黨要有非常高的雄心壯志與正當性。羅也認為，侯友宜若是想突破民調困境最終勝選，他就要展現「以政黨輪替為最高目標」的決志，以及有能力領導在野聯盟。

羅智強指出，他認為「政黨輪替聯盟」比「非綠聯盟」還好聽，他遇到的不少綠營選民都希望下架民進黨，但他們實在不喜歡「非綠」一詞，因為政黨輪替的涵蓋範圍大於非綠，所以他才會認為，「政黨輪替」才是最優先的概念。