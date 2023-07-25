一名年長、有些失智的女子依例回診時，其兒子告訴醫師，其母親近一周來情緒低落、體力變差、整個人衰弱許多，醫師一看女子有脫水狀況，抽血後發現血鈉過高，趕緊注射點滴後，女子的神智就恢復許多。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，喝水不足加上飲食失衡，可能會造成電解質不平衡，上述女子即是如此。

劉博仁表示，一般說來，電解質包括鈉、鉀、氯、鈣、鎂、磷，電解質過高或是過低都會造成身體不適、甚至有生命危險，其中以鈉及鉀離子濃度需特別小心。

以鈉而言，他表示，血清鈉濃度可反應體內水的平衡狀況，正常的血中鈉離子濃度為135~145mEq/L，過高或是過低都會造成意識煩躁、注意力不集中、胃口差、甚至昏迷。低鈉血症可能原因包括水份攝取過多、心衰竭、肝硬化、腎病症候群、腹瀉、利尿劑等藥物引起。

高血鈉一般反映出體內水分不足或相對鹽分過多，常見於失能臥床患者，因口渴機制受損，或得不到水喝造成血鈉過高，上述女子即是一例。

至於鉀，劉博仁表示，血清中的鉀離子濃度正常為3.5~5.1 mEq/l，低血鉀症可能因尿液流失、胃腸道流失或鉀由細胞外再分佈至細胞內液等因素，導致虛弱、肌肉抽搐、痙攣、肌無力、心律不整等症狀。高血鉀症則可能因為腎臟功能下降加上鉀攝取增加或是鉀由細胞內再分佈至細胞外液，因而造成肌肉神經虛弱、呼吸麻痺、心律不整等。

他表示，民眾是否電解質不平衡，很難由自己判斷，如果有上述症狀，應趕緊就醫，抽血檢查就可得知，以利後續治療。