綜合港媒《南華早報》等媒體近日報導，解放軍正於台灣周邊大量佈署東風-17中程彈道飛彈。對此，前立委郭正亮分析，解放軍此舉是為了防止美國大型艦艇進入台海周邊，不要冀望美軍會守第一島鏈，現在中國工具箱裡的武器越來越多，美方未來一定會撤往第二島鏈。

東風-17是中國大陸針對中近程目標進行精確打擊的高超音速武器，速度約在5馬赫到10馬赫，有效打擊距離約在1800公里至2500公里。據傳東風-17可依作戰需求，於再進入大氣層前後利用滑翔展開變軌攻擊。

對於中國大陸於台灣附近廣泛佈署東風-17飛彈，且最近距離僅僅只有400公里。郭正亮24日在中天節目《全球大視野》指出，結合東風-17高超音速飛彈及覆蓋距離兩項因素，很容易命中船艦並造成永久性的損傷，美國不會冒這種風險的將大型船艦開進台海周邊。

另針對美軍擬打算在太平洋上重新編組海軍陸戰隊單位「陸戰隊濱海戰鬥團」（MLR）。郭正亮直言是要利用小砲艇，打不對稱作戰，但濱海戰鬥團沒辦法擔當第一次做戰的正面兵力，等於是設定台灣已經被登陸了，後續展開反攻及騷擾解放軍用的。