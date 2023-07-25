90年代香港女神邱淑貞是許多人心目中的性感女神，而她的大女兒沈月也繼承媽媽的基因，擁有精緻臉蛋與苗條身材，被封為「最美星二代」；而近期她曬出的自拍照中，可見她染了一頭漸層咖啡色金髮，令人驚艷，但這組照片卻遭部分網友批評修圖修過頭。

沈月日前在社群上分享一組她染了咖啡色金髮後的美照，過往都以黑長髮亮相的她，如今換了淺髮色讓粉絲看了相當驚喜，更大讚她美貌依舊，不過有另一部分網友認為，她這組自拍照似乎修圖修得太過，對比她之前先氣十足的氣質模樣，顯得有些普通。

然而，沈月過去在IG上曬出她的素顏照，可見她以黃色短T，搭配寬鬆的圓點睡褲，打扮輕鬆，且對著鏡頭露出清甜笑容的她，臉上完全無化妝品的痕跡，也襯托出她的天生麗質，因此網友認為這樣的她，其實不需要修圖。

沈月素顏依舊貌美。(圖/沈月 IG)

事實上，沈月自17歲起開始便活躍於時尚圈，更經常受邀出席各大精品活動，在她的社群上可見她與各大精品品牌合作的貼文，而交友廣闊的她，也時常曬出與大咖明星的合照，包括BLACKPINK成員Rosé、EXO成員世勳、Super Junior成員金希澈和周杰倫等。