和碩第六事業群總經理馮震宇表示：5G PMN應用於生產線是全新趨勢，和碩率先將此技術帶到越南廠生產線，使生產製造邁向高效率、現代化、智慧且安全的新里程碑。越南電信是和碩的策略性合作夥伴，相信透過這樣的合作，能滿足智慧工廠的基礎建設和後續應用服務的延伸需求。和碩越南廠5G PMN將於2023年底全佈建完成，預計2024年將其成功經驗複製至自家印尼、墨西哥及印度廠。同時期盼能以自身經驗，帶領並協助越南當地企業數位轉型，讓和碩5G扮演邁向未來之重要推手。

作為越南市佔率最高的運營商，Viettel 持續在掌握及發展新技術居於領先地位，並且是越南第一個部署5G SA (Standalone)的運營商。今年4月，Viettel獲得越南資訊與通訊部許可，開始測試5G專網服務 (Viettel 稱之為 5G PMN-Private Mobile Network服務)。經過三個月的部署，Viettel正式宣布成功與和碩位於海防市的工廠部署5G PMN。

和碩以5G技術(PEGATRON 5G)為骨幹，輔以自行研發之邊緣運算伺服器(PEGATRON SVR)和布局多年的AI(PEGA AI)軟體應用，實現軟體、硬體及技術的三角組合，呼應和碩近年來以 5G、Edge和 AI為核心，極力推動數位轉型之決心。由於智慧製造從計劃到生產需具有彈性部署、快速更新及自動操作流程的能力，因此和碩部署於智慧工廠之 5G網路系統，不僅有網路升級，更結合實際應用以解決生產製造之問題，同時提升效率並促進安全。第一階段導入網路去線化，提升生產線佈建速度與彈性，運用數位孿生(Digital Twins)技術，以虛擬模型模擬提前部署狀況，減少佈建成本，並同時於越南廠導入多項應用：Vision AI (AI 視覺辨識平台)此為和碩自行開發之AI平台，以簡單的step by step介面，讓使用者快速地將各種AI應用導入自家系統，並提供完整的後台追蹤服務。目前和碩已導入監控及安勤系統，未來更可廣泛應用於異常行為偵測、煙霧火焰偵測以及節能等系統。