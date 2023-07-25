民進黨立委陳明文遭爆以兒子陳冠廷名義貸款1億元蓋養豬場，引發軒然大波，「司法改革黨」黨主席張靜律師、資深媒體人黃越宏赴最高檢察署向檢察總長邢泰釗告發陳明文、陳冠廷、農委會承辦人、竹崎鄉農會總幹事涉嫌圖利、背信等罪。台灣高檢署25日表示，已接獲最高檢函文，發交嘉義地檢署依法偵處。據了解，嘉檢將分「他字案」查明，陳明文父子將列「他字案」被告。

張、黃告發指出，陳明文2011年以新台幣3000萬元購買嘉義縣竹崎鄉山子門段61-3、61-6及61-7地號3筆土地，土地原是舊式養豬場，陳明文買下後登記在兒子陳冠廷名下。不久土地先後於2011年11月25日、2022年4月22日及2023年4月21日向竹崎鄉農會設定抵押貸款新台幣2500萬、9200萬及1900萬元，合計設定抵押貸款1.3億元。

張、黃質疑陳氏父子竟能將價值3000萬元土地，貸款1億多元，竹崎鄉農會疑涉特權超貸，陳氏父子更違反《公職人員利益衝突迴避法》，非法申請行政院農業委員會「百億基金輔導」獲得輔助金，涉有官員圖利及違反《公職人員利益衝突迴避法》等犯行。

最高檢檢視告發內容，認為嘉義地檢署、台北地檢署對本案均具有管轄權，基於統一偵查事權，避免爭議，認為宜由台灣高檢署協調偵查作為，因此將告發狀轉交台高檢，請台高檢審酌後發交相關地檢署偵處。台灣高檢署接獲最高檢函文後，已將本案發交嘉義地檢署偵處。

對此，陳明文日前澄清兒子陳冠廷所經營新式養豬畜牧場，貸款均依法令辦理，所獲得補助，也屬於《公務人員利益衝突迴避法》「基於法定身分依法令規定申請之補助」規定，完全合法，並指黃越宏曾捏造不實內容誹謗他，他會提告到底。另陳冠廷團隊則回應，指控均非事實，一切證據皆可受公開檢驗，並尊重司法調查。