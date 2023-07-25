小編今天（25）日精選5件不可不知的國內外財經大事。AI熱潮推升台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，據了解，經過近二個月跨部會協商，竹科管理局日前正式發函，同意台積電取得竹科銅鑼園區約7公頃土地。台積電將斥資900億元，打造國內最新CoWoS先進封測廠，預計2026年底建廠完成、2027年第三季開始量產。

【1】台積CoWoS新廠 落腳竹科銅鑼

台積電總裁魏哲家20日法說會上坦言，人工智慧相關需求增加，對台積電是正面趨勢，預測未來五年內將以接近50％年增長率成長，並占台積電營收約1成，也因此CoWoS先進封裝產能的建置是「As quickly as possible」。

【2】傳獲台積CoWos外包訂單…聯電、日月光法說未演先轟動

晶圓代工廠聯電及封測廠龍頭日月光法說會先後在26日及27日登場！台積電上周法說會後，市場再度聚焦先進封裝技術CoWoS，外傳聯電及日月光營運將受惠CoWoS外包需求，惟來自半導體供應鏈消息指出，目前聯電及日月光和CoWoS相關營運比重都僅在「低個位數」，今年實際受惠程度有限，但日月光在AI、車用、HPC及伺服器等帶動下，第三季營收可望較上季呈現雙位數成長。

【3】不只給台積 蘇姿丰 暗示增加代工夥伴

超微（AMD）執行長蘇姿丰上周末接受《日經新聞》專訪時表示，未來三、四年AI半導體市場將以50％年成長率快速擴大，而超微為了搶攻龐大需求不排除在台積電之外增加代工夥伴。

【4】 6月證券劃撥餘額3.33兆 創高

6月台股持穩，外資買超激勵散戶持續進場。反應在中央銀行24日公布的6月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額衝上3兆3,310億元，連二個月創歷史新高，較5月增加668億元，已連六個月增加，持續站穩3兆元以上。央行官員表示，7月、8月進入股利發放高峰，預期7月股利達9,900億元，資金活水進入股市，對股市信心極具正面作用。

【5】外資大撤退 台幣上演連四貶

本周進入「超級央行周」，美、歐、日三大央行均將召開利率決策會議，外資熱錢持續撤出，在利率決策出爐前先行回防，匯出估逾10億美元，造成新台幣24日盤中一度大跌1.5角，終場收在31.352元兌1美元，為半個月來新低價，重貶1.12角，且已連四個交易日收黑，總成交量18.445億美元。