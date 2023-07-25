一名女子日前到花蓮一間餐飲店消費，因5歲兒子摸店家的塑膠小恐龍、在階梯跳上跳下，還想開店家冰箱遭老闆制止，並要她管好自己小孩，她氣得發動親友在店家Google評論留負評，反遭網友撻伐，昨她又再更新貼文表示，終於了解何謂網路霸凌，批評多數人只會在鍵盤上謾罵；對於在她臉書留言批評的網友，她已請律師截圖，將發存證信函提告。

原PO昨（24）日於個人臉書指出，經過這次事件終於能體會什麼叫做網路霸凌，許多事不關己、反社會人格的吃瓜酸民，「請問你們是當事人？你在現場？」批評9成的網友只會躲在鍵盤後面動手指謾罵，在她的貼文留言謾罵的網友都已被律師截圖，會一一發存證信函。

原PO表示， 台灣這種亂象真的很可悲，社會真的病得很厲害，明明沒做錯事的人，卻要躲起來舔傷口，剩下一堆事不關己或加害者大放厥詞。她認為台灣社會普遍對孩童不友善，如電梯內的年輕人不再禮讓娃娃車、大眾交通工具老幼婦孺也沒有優先，只有低頭滑手機裝作沒看見的屁孩，沒有明文規範寧靜場所，卻禁止孩童講話。

原PO也提及，不解為何新聞媒體報導關於孩童相關事件，大家一面倒批評父母是恐龍家長，「試問這些發言的你們有小孩？或者你們養得起小孩？甚至可能連自己都照顧不好？」社會上沒有絕對的對錯，只有各自立場，捕風捉影說話是最大的敗筆，且餐廳是公開營業場合，誰都能去消費賺的是公眾財，若店家無法接受負評，那誰還敢評論？

原PO感嘆台灣社會存在網路霸凌，凡事一體兩面，每個世代有每個世代的風景，她深刻體認到為何有能力的人都會選擇把孩子送出國，因台灣現下的環境讓人不敢恭維，「用嘴巴教別人的小孩都很容易，未經他人苦莫勸他人善。」

貼文又度讓網友炸鍋，「妳就可以霸凌老闆？」、「一開始企圖帶起網路霸凌的不就是妳嗎？」、「妳誤會了，當妳上一篇公開貼文號召大家去評論留言討伐該店老闆的時候，妳就已經親身參與網路霸凌了唷！妳還是發起人呢」。