在經濟數據方面，由於服務業增長減速，美國7月商業活動放緩並創下5個月新低，但市場對此反應冷淡。

為解決指數過度集中的問題，那斯達克公司調降了幾檔個股權重，這幾檔巨型股就佔了那斯達克100指數近一半權重。

周一收盤，道瓊指數漲183.55點或0.52%，報35,411.24點。標普500指數漲18.30點或0.40%，報4,554.64點。那斯達克指數漲26.06點或0.19%，報14,058.87點。費城半導體指數跌6.53點或0.18%，收3,692.32點。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅公用事業類股跌0.28%、醫療類股跌0.23%。受原油價格勁揚激勵，能源股漲1.66%，表現最佳；其次為金融股漲1.01%。

投資人將目光轉向非科技股，科技股僅小漲0.26%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲4.27%，北京當局宣布調整經濟政策以提振內需，中概股阿里巴巴和京東分別上漲4.5%和3.5%。

近來因AI狂熱受到追捧的微軟、谷歌母公司Alphabet和臉書母公司Meta Platforms即將發布財報，這份成績單將證明其股票是否值得當前天價。

AI熱潮以及對聯準會升息接近尾聲的樂觀情緒帶動對利率敏感的巨型成長股急升，以科技股為主的那斯達克指數今年以來大漲34.3%，表現領先。

Refinitiv資料顯示，截至上周五，市場預期第二季美股整體獲利下滑7.9%。

市場普遍預期聯準會將在本周三會議升息25個基點。本月發布的數據顯示出通膨正持續放緩，根據路透社調查，大多數受訪的經濟學家認為這將是本輪緊縮周期最後一次升息。

美國交易所成交量總計為94.3萬股，過去20個日全日均量為103億股。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比例為1.61：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.09:1。

標普500指數有22檔成分股創下52周新高、1檔創新低。那斯達克指數有58檔成分股創52周新高、97檔創新低。