藝人李蒨蓉2004年嫁給富商李德立，婚後育有2名兒子，近年把重心放在家庭的她，鮮少在螢光幕前曝光，不過仍常在社群與粉絲分享日常，未料，她昨(24日)突然透露一個月發生許多drama，更曬出新家的照片，只見家徒四壁的模樣，讓網友相當擔憂她的近況。

李蒨蓉昨(24日)分享新居照片，裡頭只放了一張床墊及兩盞燈，家徒四壁的模樣讓人相當擔憂她的近況，對此，她透露近一個月發生許多drama，不僅變換環境，還脫離舒適圈，戲劇性的轉折，讓心情宛如坐雲霄飛車一般，甚至難以用言詞形容，還透露健康狀況亮起紅燈，像是頸部出現腫塊，至今仍未消去，腳背則是莫名疼痛，目前處於跛腳狀態，不過她仍不忘自我安慰：「以上歸咎於忙碌，我想我應該沒事」。

不過也因為這段時間的種種狀況，讓她領悟到些許人生道理：「搬遷需要斷捨離，讓我學習到東西少一點、煩惱就少一點，人心不也如此嗎」，但對於近來的新聞時事議題，她則不禁感概：「彷彿人性的詭詐，總是可以把事情搞的好複雜，如果每個人的心單純些，相信，世界可以更美一點」。

對此，網友也紛紛留言：「不用羨慕別人的人生，我們過好自己的生活」、「人生就是這樣子起起伏伏，妳很棒，能面對看開一切的變化，這就是人生」、「身體第一，健康沒了……人生就沒了」。