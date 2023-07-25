現年58歲的香港知名女星張曼玉，1983年以「香港小姐」選美冠軍出道後，便以精緻臉蛋與清新氣質受到大眾矚目，出道至今超過20年，演出超過30部作品，是不少人心目中永遠的女神。近年來她漸漸減少出現在螢光幕前，到英國倫敦時被網友巧遇，照片曝光後不少人大讚：「超凍齡。」

據該網友透露，她是在英國某奢侈品店遇到張曼玉，從曝光的相片可見張曼玉身穿素色上衣，下身搭配寬鬆牛仔褲，頭戴帽子，打扮悠閒低調，58歲的她身形消瘦，不過氣色相當好，狀態超凍齡宛如30歲。雖然張曼玉拒絕合影，不過寵粉的她主動握手，令興奮的網友直呼張曼玉人美又友善。

許多人都相當好奇張曼玉的最新現況，有人爆料她現在長居倫敦，查看張曼玉本人社交帳號，她的IP地址確實顯示在英國，有可能真的移居當地。事實上，張曼玉出生於香港，在她8歲那年隨家人搬到英國肯特郡，還在當地讀中學，16歲還做過倫敦書店的店員。

直到1982年，張曼玉回國探親，一次偶爾的機會她被星探發掘當模特兒；不久後，她參加了港姐選美比賽，成功拿下亞軍以及最上鏡小姐。比賽結束後，她加入了TVB發展，先後拍攝了多部電視劇。轉戰電影圈後，演出邀約不斷，多年來初演過無數經典影視作品，經常在各大頒獎典禮上獲得影后的殊榮。如今她退休後淡出演藝圈，過著悠閒的養老生活，許多粉絲都為她相當開心。