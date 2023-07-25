蔡英文總統24日深夜以錄影方式，感謝美國退伍軍人協會一再呼籲美方以國防和安全合作等形式提供臺灣實質幫助。她也透露，去年，我國駐美代表處成立退伍軍人事務組，輔導會也首度派員常駐華府。我政府已與美國退伍軍人事務部建立聯繫，就退伍軍人服務和最佳作法交換意見。

美國海外作戰退伍軍人協會在當地時間24日上午舉行2023年年會，蔡英文以錄影方式為開幕式致詞。首先感謝美國海外作戰退伍軍人協會長期以來對臺灣的支持，「此支持深植於我們對自由和民主的共同價值」。

她說，早在1980年，海外作戰退伍軍人協會就與我國退除役官兵輔導委員會締結為兄弟會。海外作戰退伍軍人協會每年都會通過決議以表達對臺灣的支持，肯認臺灣是美國長期的朋友，並呼籲以國防和安全合作等形式提供真正實質的支持。

美國海外作戰退伍軍人協會經常組團來臺分享服務退伍軍人的經驗。蔡英文舉例，今年5月協會總會長博蘭及賈路奇執行長訪臺與她會晤。當時，博蘭強調臺美人民必須更加了解雙邊的緊密關係和共同利益。

她強調，臺灣人民和美國人民一樣，都對我們的國軍官兵感到無比自豪。在支持國軍官兵方面，我們有幸能夠向美國海外作戰退伍軍人協會等組織汲取經驗。去年，我國駐美代表處成立了退伍軍人事務組，輔導會也首度派員常駐華府。我政府已與美國退伍軍人事務部建立聯繫，就退伍軍人服務和最佳作法交換意見。

她也很高興見到美國社會和現任政府，對臺灣的支持日益增加，多次對臺軍售即為明證。我們非常感謝這些提升臺灣自我防衛能力的具體行動。而在政策方面，我們也看到美國在促進強化臺美關係上，跨黨派的努力。

蔡英文指出，近兩年來，我們接待了許多美國高階官員訪問團。去年8月，聯邦眾議院前議長裴洛西，在該院退伍軍人事務委員會高野前主席等人的陪同下訪問臺灣。今年4月她過境美國期間，也與聯邦眾議院議長麥卡錫以及多位參、眾議員會面。「我們從美國友人那裡聽到的訊息非常明確，亦即美國與臺灣站在一起」。

她說，臺灣政府和人民已清楚聽到此訊息，臺灣也會繼續堅守我們和美國海外作戰退伍軍人協會共享的自由、民主、法治和尊重人權等價值。

蔡英文再次對美國海外作戰退伍軍人協會表達誠摯的感謝，最重要的是，她要向那些為了保護我們最珍惜的自由和民主的生活方式而奮鬥和犧牲的退伍軍人，表達感謝。「看到如此無私奉獻的人們做為社會的中流砥柱，我對往後臺美合作更光明的未來充滿信心」。