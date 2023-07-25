中颱杜蘇芮持續增強，中央氣象局昨晚發布海上颱風警報，預計今下半天發布陸上警報；明天颱風進入巴士海峽，暴風圈自清晨逐漸進入東部、恆春，涵蓋範圍陸續擴大，氣象局列出全台暴風圈侵襲機率，恆春達92％最高，其次為高雄90％，接著是屏東縣87％。至於是否有機會放颱風假？根據氣象局預測雨量，台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣可能達放假標準。

氣象局指出，杜蘇芮今晨5點中心位置在鵝鑾鼻的東南方約670公里之海面上，以每小時18轉13公里速度，向西北西進行。杜蘇芮七級風平均暴風半徑280公里，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風。

根據氣象局資料顯示，未來120小時內颱風七級風暴風圈通過機率的高低分布，以恆春92％最高，其次是高雄市90％，屏東縣也有87％，台南市86％、蘭嶼84％；澎湖縣、金門縣都超過80％；台東縣、嘉義縣市、綠島、雲林縣也達70％以上；桃竹苗、中彰投及花蓮地區皆有40％至70％侵襲率；大台北、宜蘭機率較低，約30至40％。

至於是否有機會放颱風假？風災基準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上；另外，各地縣市政府多半以24小時累積雨量預測作為基準，平地若超過350毫米、山區200毫米，就達停班課參考基準。

根據氣象局資料顯示，杜蘇芮颱風影響台灣期間，降雨集中在明後（26、27日）天，初估北北基桃竹苗平地最高達300毫米、南高屏400毫米、中彰投雲嘉200毫米，花東最高達700毫米。

全台暴風圈侵襲機率，恆春達92％最高，其次為高雄90％，接著是屏東縣87％。（中央氣象局提供）