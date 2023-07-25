本周為全球銀行周，包括美國聯準會、歐洲央行及日本央行都將決定是否升息，美股四大指數呈現觀望氣氛，台股今（25日）以17061.88點開出，隨後上漲逾130點，權值股台積電漲4元，觸及562元，AI族群續強，廣達6月EPS大賺1元超過預期，股價上漲逾4%，觸及260元，緯創也漲近2%。

台股昨（24日）上漲2.91點，收在17033.61點，成交值為4045.23億。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超176.22億。自營商買超48.88億，投信賣超29.91億，外資及陸資賣超195.19億。

美股四大指數僅費城半導體收黑，道瓊上漲183.55點（或0.52%）至35411.24點，那斯達克指數漲26.06點（或0.19%）至14058.87點，標普500指數勁揚18.30點（或0.40%）至4554.64點，費城半導體挫低6.53點（或0.18%）至3692.32點，台積電ADR漲1美元（或1.03%）至98.25美元。