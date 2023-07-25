男星逸翔從《大學生了沒》出道，靠著模仿動漫人物和搞笑表演走紅，多年前曾淡出演藝圈念神學院，回歸之後又遇上疫情，在工作不穩的情況下，逸翔開始打工兼差，從Uber Eats外送做到Lalamove快遞，最多1個月可以賺2萬，不過快遞物品大小不一，他曾扛20幾公斤的書櫃爬上4樓，讓他直呼腰快斷、快哭出來。

逸翔除了拍戲、接通告，同時也打工兼差，根據《鏡周刊》報導，他一開始做Uber Eats外送，但跑1單賺不到40塊，後來改做一單可以賺56塊起跳的Lalamove，1天平均收入可到1千多塊，逸祥認為，快遞的工作彈性，想接的時候就能接，「最多1個月可以賺2萬」。

原本騎機車的逸翔，考量演藝工作加上快遞要四處奔波，在女友建議下，買了85萬元的二手車代步，而快遞的物品大小不一，從信件、家具都有，逸翔有一次的送件物品竟然是比他還高的書櫃，且到收件地址還是要爬4層樓的公寓，收件的女生還下樓幫逸祥一起搬，花了快1小時，讓他直呼快哭出來、腰要斷了。

所幸逸翔現在的通告、戲劇工作逐漸穩定，教會認識的女友交往滿3年，兩人對結婚都有共識，不過現在還在付車貸和租房子，逸翔表示，如果要買房，可能要等婚後再慢慢存。