大聯盟交易截止日進入倒數階段，波士頓紅襪53勝47負，距離季後賽末席還有兩場勝差。紅襪棒球部執行長布魯姆（Chaim Bloom）在大聯盟廣播節目證實球團將成為市場上的買家，希望補強兩個關鍵位置來挑戰季後賽：1位先發投手，1位左打的二游內野手。

中線守備本季一直困擾著紅襪，包括二壘、游擊、中外野3個位置。受傷的二壘手史多瑞（Trevor Story）即將回歸，但是包括史多瑞在內，張育成、阿洛尤（Christian Arroyo）、賀南德茲（Kike Hernandez）幾位可以填補二游守備的全是右打者，碰上對手的強力右投會比較吃虧。

如果紅襪補進了二游位置的左打者，勢必壓縮到張育成上場機會。張育成可以守備很多位置，但紅襪主要把他當成游擊手使用，本季28場出賽，22次擔任游擊。不過美媒《新英格蘭體育網》認為二游左打者比較稀少，要買下來就更困難。

紅襪前半季在美聯東區墊底，布魯姆指出先發投手在開季一段時間後逐漸回穩，但例行賽是一場馬拉松，各隊在投手方面的需求永無止境，要搶到好投手沒那麼容易。特別是放眼最後兩個多月的球季，布魯姆強調必須優先確保投手群的深度。他們先發投手傷兵實在太多，賽爾（Chris Sale）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、浩克（Tanner Houck）、克魯伯（Corey Kluber）全都在傷兵名單，團隊自責分率4.33也很不理想。