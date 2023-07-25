2018年修正前的《公職人員利益衝突迴避法》，對違反者一律處以100萬以上罰款，2014年任台南市文化資產管理處組長的吳坤明，因錄取岳父任工讀生也被罰百萬元，他聲請釋憲成功後，獲改罰60萬，他仍不服提行政訴訟，台北高等行政法院駁回，上訴後，遭最高行政法院駁回確定。

遭宣告違憲的法條2018年6月13日已修法，對不同程度的違規案件改各處10萬以上或30萬元以上罰款，惟因行政罰法須適用裁處時的舊法，2019年司法院大法官作成786號違憲解釋，並指示修法前受不利裁處，仍在行政救濟中的案件，都可受惠本次釋憲結果。

釋憲後，去年法務部對吳坤明改裁罰60萬元，他不服提告辯稱，達了成任務及追求公共利益才招募岳父，他並無圖本人利益之故意；北高行政法院認為，承辦人提醒其岳父不適宜擔任工讀生，但吳男卻仍執意為之，裁罰60萬元並無不當，駁回他撤銷裁罰處分的請求，吳提上訴遭駁回確定。