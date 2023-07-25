南韓童星葛瀟轅（亦譯：葛素媛）7歲時演出超催淚電影《7號房的禮物》，片中可愛自然的演技，在劇迷心中留下深刻的印象；如今已經17歲的她，日前在社群上曬出與劇中爸爸柳承龍的合照，掀起網上回憶殺，更讓許多人大讚葛瀟轅的美貌。

葛瀟轅近日在IG曬出與《7號房的禮物》飾演她爸爸李永九一角，52歲男星柳承龍的合照，可見葛瀟轅身穿紫色針織衣，水汪汪的大眼睛和鵝蛋臉，五官相當精緻，而一旁的柳承龍則穿著黑色上衣，臉上戴著黑框眼鏡，雖兩人許多未見，但看起來感情仍然相當不錯。

照片曝光後，網友紛紛感動直呼：「這部電影我哭慘了」、「好懷念啊」、「好可愛」、「《7號房的禮物》超好看」、「每看必哭」、「南韓最好看的電影」更讚葛瀟轅美貌「瀟轅好可愛」、「長大真美」、「長得這麼好，好漂亮」。

事實上，2006年出生的葛瀟轅目前就讀於韓國翰林演藝藝術高中，她12日在節目《強心臟聯盟》背出圓周率120位，驚呆全場；據悉，她在校成績也相當優異，甚至在「科學」這個科目中拿下同年級的第一名，此外，她對於運動也十分有興趣，不僅加入學校的合球社團，團隊對外比賽更拿下金牌，體能、頭腦兼具。