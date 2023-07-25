據中國外交部官網消息，當地時間2023年7月24日，中共中央外辦主任王毅在南非約翰尼斯堡會見印度國家安全顧問多瓦爾。王毅呼籲，中印雙方要堅持「互不構成威脅、互為發展機遇」的戰略判斷，推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道。他向印度喊話，「願同包括印度在內的廣大發展中國家一道，共同支持多邊主義和國際關係民主化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。」

王毅表示，中印是多極化進程中的兩大力量，雙方應順應時代發展潮流，正確把握兩國關係發展方向。去年底，中國國家主席習近平和莫迪總理在峇里島達成穩定中印關係的重要共識。雙方要堅持兩國領導人「互不構成威脅、互為發展機遇」的戰略判斷，真正將穩定雙邊關係的共識落實到具體政策，轉化為各部門、各領域協同一致的行動，增進戰略互信，聚焦共識合作，克服干擾困難，推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道。

王毅指出，中印兩國是相互支持、相互成就，還是相互猜忌、相互消耗，將直接影響各自發展進程和世界局勢走向。當今世界的一個大勢，就是包括中、印在內的發展中國家相繼崛起，這是數百年未有的現象，必將影響和決定世界未來。中國絕不會重蹈一些國家尋求霸權的老路，願同包括印度在內的廣大發展中國家一道，共同支持多邊主義和國際關係民主化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。中方相信，一個沒有霸權、平等有序的多極世界一定會到來。

多瓦爾表示，印中作為兩大古老文明、兩大鄰國和世界上人口最多的兩個國家，是影響世界格局演變的兩大力量。兩國對人類前途和世界未來有著諸多相同看法，擁有廣泛共同利益。雙方的命運緊密相連，應當重建戰略互信，謀求共同發展。印方願同中方本著相互理解、相互尊重精神，著眼大局和長遠，尋找解決邊境事態的根本途徑，推動兩國關係盡快改善發展，為維護世界和平與繁榮作出積極貢獻。