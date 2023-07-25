路透社報導，尼科爾斯（Brian Nichols）在推特（Twitter）發文說，在瓜地馬拉出現試圖讓反貪腐候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）政黨停權的舉動之後，他強調選舉必須在「不干擾或騷擾候選人與政黨的情況下繼續進行」。

布卡洛今天稍後說，他們兩人討論了瓜地馬拉行政部門在第2輪選舉登場前扮演的正面角色。

瓜地馬拉警察21日突襲阿雷巴洛所屬中間偏左政黨「種子黨」（Semilla）辦公室，引發美國譴責。率領對種子黨展開調查的檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche），也被列在美國國務院標註「貪污與不民主行為者」的「恩格爾名單」（Engel List）上。

拜登政府一名高階官員上週稱這場突襲行動代表「獨裁做法」，違反瓜地馬拉公共部門的民主規範。

這名官員又說，美國密切關注決選前局勢，本週將在華府接待阿雷巴洛和他的對手、前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）舉行會談，以展現對自由與公平選舉的支持。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120725