根據蘋果技術支援網頁的說明，iOS 16.6主要修正神經網路引擎（Neural Engine）、WebKit、Find My等既有功能相關漏洞，並未增加新功能。
國外科技網站MacRumors報導，隨著iOS 17測試版開放下載及正式版預計今年9月與新款iPhone一起推出，蘋果正減少對iOS 16的研發投入。
蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 16.6作業系統更新，提供重要的錯誤修正和安全性更新，建議所有iPhone使用者安裝。外媒認為，iOS 16.6可能是iOS 16系列最後一次更新。
根據蘋果技術支援網頁的說明，iOS 16.6主要修正神經網路引擎（Neural Engine）、WebKit、Find My等既有功能相關漏洞，並未增加新功能。
國外科技網站MacRumors報導，隨著iOS 17測試版開放下載及正式版預計今年9月與新款iPhone一起推出，蘋果正減少對iOS 16的研發投入。
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