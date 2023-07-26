根據蘋果技術支援網頁的說明，iOS 16.6主要修正神經網路引擎（Neural Engine）、WebKit、Find My等既有功能相關漏洞，並未增加新功能。

國外科技網站MacRumors報導，隨著iOS 17測試版開放下載及正式版預計今年9月與新款iPhone一起推出，蘋果正減少對iOS 16的研發投入。

蘋果App Store收費引不滿 1500家App開發商提告
蘋果iPhone 15迎來史詩級升級 陸媒：新規40W快充落後華為7年
英國逾千家App開發商集體告蘋果 求償10億美元
#iOS #16 #蘋果 #iPhone #更新