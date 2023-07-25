●Schwab Center for Financial Research（SCFR）交易和衍生品部門常務董事Randy Frederick表示，你現在看到的是市場的廣度正在拓寬。人們開始對科技股進行獲利了結，並投資其他物美價廉的標的。

●BMO Family Office投資長Carol Schleif表示，軟著陸和聯準會越來越「鴿」的預期升高，一些在場邊的資金正在回籠。

●Neuberger Berman資深投資組合經理Steve Eisman表示，到目前為止還沒有經濟衰退的證據。只要沒有證據指向經濟衰退，我認為市場就可能繼續「融漲」（melt-up），人們正在追著股票跑。

●Plumb Balanced Fund投資組合經理Tom Plumb表示，這個行業最常用的詞語是「謹慎樂觀」，而這就是我們現在的情況，我們仍然認為，總體而言經濟將持續增長，但部分經濟領域會持續衰退，然而這才真的是有利的發展，往往能帶來長期的大多頭市場。

●摩根大通策略師Mislav Matejka表示，因失去獲利增長動能以及中國經濟低迷不振，美股企業財測恐難以提升。

●高盛策略師David Kostin表示，美國經濟仍然穩健且通膨正持續回落，意味著標普「7巨頭」的高估值合理且有撐，而其餘493檔成份股的本益比料將從目前約20倍升至21倍，可望帶動該指數站上4825點，與上周五收盤相比仍有約6%的上漲空間。