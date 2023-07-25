五峰鬼澤步道釣魚失聯1死1失蹤

新竹縣五峰鄉鬼澤步道發生山域事故，報案人24日稱有2名男子前往鬼澤步道釣魚，在傍晚時失聯，25日早上6時許，有民眾於釣魚處發現其中1人，將其拉上岸已明顯死亡，另1人尚聯繫不上，新竹縣消防局出勤3車9人前往搜救中。

新竹縣消防局指出，已尋獲的李姓男子年約50歲，尚未尋獲范姓男子年約54歲。