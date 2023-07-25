北京突然宣佈將於週二（7月25日）舉行一場人大常委會議，這引起了研究中國問題專家的猜測與好奇。美國之音報導，不少學者都認為，這場會議可能會揭開消失已久的中國外交部長秦剛的命運。

據中國官方媒體報導，此次十四屆全國人大常委會第四次會議的議程將包括「審議有關任免案」。大陸全國人大常委員會大約每2個月開會審議立法和通過法律，在6月結束預定的會議後，原本預計下一次會議應該是於8月份舉行。

舉行這場突如其來的會議的宣佈一出，立刻引起了觀察人士的注意。美國之音引述中國問題專家利明璋(Bill Bishop)的推特上發文，「關於秦剛的新聞終於要來了嗎？」芝加哥大學政治學教授楊大利寫道：「請期待明天（今夜）一些來自中國的有趣新聞。」

中國外交部長秦剛自6月25日神隱迄今滿一個月，以後再也沒有公開露面過。中國外交部也沒有就秦剛的「失蹤」給出任何訊息。網絡上，有關秦剛消失原因的流言傳的沸沸揚揚。

報導稱，儘管沒有確切證據，但部分傳言稱秦剛正接受調查，也因此將失去外交部長的職位。一些觀察人士將秦剛的消失與中國前網球運動員彭帥的消失做了類比。彭帥2021年在社交媒體上公開指控中共前高官張高麗性侵後，在一段時間內幾乎完全失去了音訊。

報導引述威廉姆斯學院(Williams College)政治學教授山姆·克雷恩(Sam Crane)的推特發文：「在某個時刻，可能快了，中共會不會讓秦剛上演一場和彭帥類似的表演？比如讓他和中國官媒在鏡頭前坐下採訪，製造一種『他根本就沒事，你們這些西方批評者真蠢啊』的敘事。然後，他又再次消失。」

報導稱，儘管這場突然宣佈的人大常委會議顯得有些不同尋常，但利明章也指出不要過度解讀宣佈內容，「這類宣佈當中的『審議有關任免』並不少見，所以儘管猜測遍地，從語句上說沒有跡象顯示這和秦剛有關，也沒有什麼不同尋常的。」

報導引述亞洲協會的中國政治研究員牛犇(Neil Thomas)指出：「這是這類宣佈的標準語言。」在一系列推文中，牛犇解釋了今天的會議上可能發生什麼：「如果人大常委會不提到秦剛的話，他在外交部長的位子上還會坐上一到兩個月，直到下次開會（或者一直坐下去）。」

「今天舉行人大常委會的宣佈當中更加不同尋常的是，這場會議只持續一天。這是很少見的，」 牛犇指出。「這些會議一般會持續幾天。」

「這可能是一次與秦剛有關的緊急會議。政治局目前就在北京，」 他補充。「也可能這只是日程安排上的問題而已。」