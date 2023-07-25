正文在2022年下半年起受惠於零組件舒緩，帶動營收與獲利向上後，正文之Telecom infrastructure(電信基礎建設)產品線在今年上半年起開始逐漸受到網通產品零售市場需求下滑影響，而PC/NB需求持續下降也造成Wi-Fi module相關產品線需求轉弱。法人認為，正文之客戶需求調整將持續至第四季，而正文也趁此時進行內部調整，調整內容包括處分常熟廠，未來大陸產能將自過去50~60%調整至約30%，而越南產能則自約40%對應提升至約65%，而處分常熱廠後每季約可以減少650萬人民幣的管銷費用；再者，正文持續研發包括中小企業用之網路交換器、低軌道衛星、以及下一代Wi-Fi 7相關產品。

正文在歷經今年下半年客戶需求調整後，2024年將重返成長軌道，主要動能為歐洲GPON客戶需求將穩定向上，並看好正文之北美地區營收業將持續成長；FWA相關產品隨美國電信業者持續推動FWA服務以及歐洲、日本等電信商逐漸開始採用，將於2024年持續增量；另外，正文無線網路相關產品將於2023年底開始自Wi-Fi 6/6E逐步升級至Wi-Fi 7，單價提升將助益營收與毛利率。