永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥表示，目前許多新車都配置了自駕輔助功能，駕駛可享受自動跟車、煞停及一定幅度內彎道轉向所帶來的便利，讓駕馭過程變得輕鬆。隨著AI智能輔助科技的蓬勃發展，透過AI運算、影像辨識，把高精地圖開發擴大，更高等級的自駕新時代即將來臨。

台灣資通訊、半導體產業在車用領域的應用，已躍升車用電子的主要供應鏈之一，如同特斯拉電動車上的很多零組件都出自台灣。投資相關供應鏈，除了選擇個別公司外，也可透過ETF投資參與相關概念股來做佈局。

以台廠AI智能車供應鏈主題ETF為永豐智能車供應鏈ETF(00901)，其成分股涵蓋了不少車用半導體，而國內其他純台股半導體ETF共有五檔，包含近期掛牌上市的群益半導體收益ETF(00927)，兆豐台灣晶片製造ETF(00913)、新光台灣半導體ETF(00904)、富邦台灣半導體ETF(00892)及中信關鍵半導體ETF(00891)。

近半年以來，永豐智能車供應鏈ETF上漲23.37%居冠，其次為00892富邦台灣半導體上漲16.04%，永豐智能車供應鏈ETF(00901)除涵蓋半導體晶片外，更掌握5G、車聯網、車用控制等全球車用電子產品及當紅AI伺服器、AI晶片設計等，為AI智能長期投資趨勢的優質標的。