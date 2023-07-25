近日網路上一張表格「為什麼長輩能存到錢，年輕人卻存不到」掀起世代論戰，共有11個項目，而奉行極簡主義的YouTuber「NanaQ」也沿用表格，並在表格中新增一列「NanaQ」，分享自己為何能存到錢，而其他人卻不行。

NanaQ跟風存錢法 遭網友吐槽

NanaQ在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜位居第109名，近日分享自己存錢方法，包括：只喝白開水、養狗只買狗飼料、家裡沒有鍋子、吃飯只吃七分飽、洗澡只用一塊手工皂，觀念是活在當下、超愛存錢、自己賺自己享福。此外，她沒有電視、習慣在家運動、平常也懶得買東西等。

貼文一出，網友卻一片吐槽，甚至挖出過往貼文打臉，「太晚認識NanaQ了，如果從小開始大便不用衛生紙現在早就買法拉利了」、「你的人設好混亂」、「日常用品，年輕人：衛生紙、NanaQ：擦屁布」、「養狗開銷只有狗飼料，乾脆不要養」、「養狗只用狗飼料，不用任何其他健康照護，不用娛樂不用其他東西，你當狗是什麼，芭比娃娃？」

「擦屁布、清水」成NanaQ熱門關鍵字

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，一個月內（2023/06/24～2023/07/23）「NanaQ」的熱門關鍵字，包括擦屁布、清水、手工皂等，NanaQ因為強調自己在家不用衛生紙而是用擦屁布、用清水洗澡不用沐浴用品等生活方式引起不少爭議。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月24日至2023年07月23日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『NanaQ』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。