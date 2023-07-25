台積電日前在法說會上表示，美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰，因熟練裝機人才不足，4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年，震驚外界和投資人，此前，台積電創辦人張忠謀就不看好赴美設廠，認為製造成本太高，也缺乏相關人才。財經專家黃世聰則表示，最近在某社團流傳一張台積電美國廠工人席地而坐滑手機的照片，看來亞利桑那州進度慢不是沒有原因。

黃世聰在《關鍵時刻》節目中表示，台積電創辦人張忠謀先前與時任美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)說，在美國設廠徒勞無功，對照台積電董事長劉德音近期在法說會上，坦承因為工人減少，還有安裝設備人員不足，導致美國亞利桑那州廠確定要延遲到2025年才能量產的說法，看來張忠謀果真有先見之明。

黃世聰提到，最近某社團流傳一張台積電美國廠工人席地而坐滑手機的照片，他強調，美國工人蓋廠犯了大忌，工作態度不佳，台積電只好緊急找台灣工人支援前線。

黃世聰分享台積電徵台灣粗工的條件，要有台積電的紅卡，沒經驗不會技術都沒關係；待遇方面，月薪台幣15萬、加班費另外計算，而且包交通包住宿，連稅都不用付，看起來條件相當優渥。

黃世聰說，台灣人好教、工作態度佳，反觀美國人時間到就要下班，讓台積電頭非常大，他認為美國人只是把台積電當跳板，有經驗就會跳到英特爾等其他晶片大廠。

值得關注的是，台積電正在美國亞利桑那建廠，但在員工招聘方面卻出了問題，美國《財星》（Fortune）先前報導，台積電1名工程師在美國人力資源網站Glassdoor上留言說，「在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯；這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」今年1月台積電另1名工程師也寫到「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」