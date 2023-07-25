桃園市副市長蘇俊賓（右三）今天早上視察桃園果菜市場，關注果菜供應量及價格。（賴佑維攝）

杜蘇芮颱風來襲，桃園市長張善政今天主持應變整備會議，提醒各局處、公所注意防颱。對於颱風假，他說，颱風假可能性不是很高，但還是以基北北桃聯合決定。

對於颱風假，張善政說，可能性不是很高，但還是以基北北桃4縣市聯合決定為主。他提到，已經以副市長為窗口，一定要密切聯繫。

張善政提醒，各區不少區長剛上任，與里長互動管道務必趕快建立。他說，里長是施政神經末梢，里長與區長溝通管道一定要順暢，剛上任的區長務必這1、2天內建立管道。

他也提醒各局處，遇到狀況要先行動再呈報，不要像恐龍一樣，手腳要能及時防禦。他也以前台北市長柯文哲上任首次遇到颱風，事後落葉、垃圾清運慢挨批為例。張善政說，當時柯文哲剛上任情有可原，但不要忘記桃園市府團隊也是同樣狀況，對於颱風過後落葉、樹枝清運，務必第一時間完成。

另副市長蘇俊賓今天早上視察桃園果菜市場，關注果菜供應量及價格。攤商說，因為天熱、下大雨，以瓜果、葉菜類漲幅最大，如大黃瓜過去1斤25元，25日1斤40元。因為颱風來襲的漲幅，約1、2成。