中共中央外辦主任王毅24日在南非約翰尼斯堡會見俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）時表示，中方願與俄方進一步加強戰略溝通，增強戰略互信，共同反對霸權強權，為世界多極化和國際關係民主化注入更多新動力。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

據大陸外交部網站，王毅表示，面對變亂交織的國際形勢，在兩國元首戰略引領下，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，更加成熟堅韌，充滿生機活力。中方願與俄方進一步加強戰略溝通，增強戰略互信，深化「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，增進雙邊、地區、國際層面協調合作，共同反對霸權強權，不斷充實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵，為世界多極化和國際關係民主化注入更多新動力。

王毅說，金磚國家都是舉足輕重的新興市場和開發中大國，是代表世界發展方向的建設性力量。近年來，金磚合作亮點紛呈，既有豐碩務實成果，也有機制建設進展。中方願與俄羅斯等金磚國家密切合作，推動金磚合作更實、更強、更大，維護廣大開發中國家共同利益。

帕特魯舍夫表示，當前形勢下，俄中積極踐行多邊主義，共同反對單邊主義，抵制假借多邊機制維護少數國家利益的霸權行徑，反對加劇地區和國際局勢緊張的冷戰思維，為維護俄中和發展中國家正當權益、維護地區和世界和平穩定作出重要貢獻。俄方願與中方加強戰略溝通，擴大務實合作，深化在金磚國家、上海合作組織等框架內協調配合，為動盪不定的世界注入更多穩定力量。