知名直播主「丁特」薛弘偉與遊戲橘子因遊戲道具槓上互告，多次對簿公堂後，21日晚間士林地院判決遊戲橘子賠償784萬元。而丁特日前在直播中狂譙蔡政府與數發部的片段，昨（24）日被上傳至影音平台YouTube後，引發網友熱議，直呼「罵得好」、「看得真爽」

丁特日前在直播影片中表示，他過去曾支持蔡英文與年金改革，並因此與領18%的父親爆發爭執，但現在，政府的錢卻都拿去發展網軍、抹黑政敵。他也直言，已經很久沒看到蔡英文被記者堵麥，但沒有其他民主國家的元首，會像她這樣長時間不受訪，「台灣每一任總統做到最後一任都長這樣」。

丁特指出，台灣近期詐騙猖獗，但擁有大量預算的數發部，不僅處理不了此事，還要再拿13億元成立打詐辦公室，且這筆錢中的近10億元，是被拿來用作場地、設備整修，他砲轟，在場地蓋好前，又有多少人的財產被騙光了？「你才是最大的詐騙集團吧？太噁心了這個政府！」

丁特直播狂轟蔡政府的片段昨經《中天》剪輯上傳至YouTube頻道後，引發了網友熱議，他們表示，「台灣需要更多像丁特這樣的人勇敢站出來發聲」、「看到民進黨被年輕人罵就是爽」、「我從沒在看丁特的台，但我覺得他的評論正確到不行」、「說得對駡得好，你替我們老百姓發聲，給讚」。