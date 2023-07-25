捷運是不少人的通勤工具，一名網友表示，搭捷運和朋友傳LINE，結果被其他旅客緊盯螢幕，他過去也曾目擊其他旅客偷看他人手機，讓他不解問「到底多愛窺探別人隱私？」他的遭遇讓網友都很有感，批評「很多人這樣，真夠沒禮貌。」

原PO日前於臉書社團《匿名2公社》指出，過去搭捷運曾看過其他旅客偷看他人手機螢幕，近日他在捷運上看朋友傳來的LINE訊息，抬頭發現隔壁乘客緊盯他的螢幕看，對方和他兩眼相交一會，對方才趕緊轉移視線，他翻白眼說「到底多愛窺探別人隱私？有夠沒禮貌」

貼文讓網友共鳴，「我也遇過很多次，這種真的吃飽很閒，老愛看別人手機螢幕，到底有什麼好看的」、「直接在賴上面敲打，隔壁的人一直在看我們的對話」、「有些人就無聊而已，不是真的愛看」、「以前是會一起看報紙，一個人打開，旁邊全部頭伸過去看」、「很多這種沒禮貌的人」。

也有人推薦防窺視的螢幕玻璃貼，「我都用防偷窺的玻璃貼」、「建議可以貼防偷窺的保護貼，這樣人家完全看不到」、「可以貼防窺保護貼」、「還好我都用防窺貼旁邊人看不到」。