南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie進軍好萊塢的首部美劇作品《The Idol》（偶像漩渦）自從在坎城影展上映後就因「18禁畫面太多」引起負評，最後劇集遭到腰斬，連第二季也將不會再拍攝；而當時一起演出並出席活動的饒舌歌手威肯（The Weeknd），最近推出新歌〈K-POP〉，歌詞中提及他在坎城和k-pop偶像一夜情，使網友紛紛猜測，威肯寫的人就是Jennie。

Jennie與威肯曾一同演出《偶像漩渦》，劇中兩人一段露骨的台詞曾引發爭議，只見Jennie坐在桌上問威肯：「她做愛比我厲害嗎？」男方回答：「寶貝，沒人比妳更厲害了」，讓不少觀眾傻眼。

如今威肯推出的新歌〈K-POP〉歌詞中描述，他與一位k-pop偶像在南法有一夜情，更提到兩人玩得很high，還在遊艇上坦承相見；對此，許多網友聯想到與他一起出席坎城影展的Jennie，加上威肯認識的偶像似乎只有Jennie，因此認為歌詞中的主角就是Jennie，但也有人覺得威肯只是將戲劇延伸至歌詞，不能表示真的有這件事。

Army’s are so dumb, assuming that the weeknd’s lyrics are talking about Jennie, when Lil Yachty is a rapper and Kpop is actually a short term word for drvgs🤦‍♀️ pic.twitter.com/ngBjusZuVD — . (@Iovesickruby4_) July 21, 2023

[UP] The Weeknd talking about BLACKPINK Jennie in his new song? https://t.co/3Mv4sSXa6K pic.twitter.com/vyQpbBdCFi — Pannkpop (@pannkpop) July 21, 2023

事實上，Jennie在《偶像漩渦》中的鏡頭幾乎都是穿著較性感服飾，其中她與莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp）穿著只遮兩點的鏤空連身衣，最讓粉絲們傻眼，許多粉絲也為她抱不平，但根據南韓媒體的報導，Jennie是自願接下的，理由則是「有我想表達的內容」。