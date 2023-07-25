國民黨23日舉辦全代會，高雄市前市長韓國瑜出席，並在現場喊出力挺侯友宜，下架民進黨，讓支持者感受到藍營團結一心的氣勢。對此，曾和韓國瑜在高雄市府共事過的台北市副市長李四川也在臉書直言，人與人最大的差距「在於格局」，一番話引起網友熱烈討論。

李四川22日在臉書PO出自己拍的雲朵照片，並留言「意美以感心，音美以感耳，形美以感目。與好友分享我用手機拍的天空，我看是『小金人與天鵝』。你看呢？」

充滿意境的風景，不但吸引大量網友來按讚留言，時常跟老同事互動的韓國瑜也驚喜現身，大誇「謝謝川伯分享美景！假期愉快！」。而李四川的回文卻相當驚人，「人與人最大的差距不在於智力，而在於格局，支持與感謝市長的決定。」引發網友熱議。

韓國瑜出席國民黨全代會，李四川一番溫情回應感動網友。（圖截自李四川臉書）

網友看到李四川的回文，紛紛留言表示，「看到韓市長為藍營無私無我的舉措，以及和川伯多持續多年的好交情，都忍不住想流眼淚了」、「韓市長和川伯都是我做人的好榜樣好模範！祝福兩位身體健康！心想事成！加油加油」、「君子惺惺相惜，我也支持韓市長的決定，大人物真的不容易」、「說的真讚」。