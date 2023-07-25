藝人周宜霈（大牙）上個月控訴遭陳建州性騷，被陳建州、范瑋琪夫婦提起民事訴訟求償1000萬，沒想到突然傳出陳建州撤告，原以為事情告一段落，沒想到卻改對大牙提出「刑事告訴」；對此，經營臉書粉專「瑞克說法」的瑞克律師，除了分析5點見解，更強調他沒有提告郭源元，雙重標準恐削弱自己的正當性。

瑞克律師昨(24日)在臉書分析出5點見解，他指出陳建州夫妻當初提告「棄刑事選民事」，就是錯誤行為，如今撤告至少能拿回2/3訴訟費，就結論而言似乎是聰明選擇，但仍不會影響大局，至於兩人強調「不佔用及利用大眾資源」，他直接打臉不論提出哪種告訴，其實都是「佔用寶貴司法資源」。

瑞克律師指出法律沒規定只能限告一種，若陳建州自認清白，沒道理邊撤回民事，對於他做出這樣的選擇，瑞克律師點出關鍵：「民事撤告，就不用兌現當初的承諾，把勝訴拿到的錢捐出來了」，忍不住嘲諷：「不愧是精打細算」，接著指出刑事的妨害名譽，成立難度更高，這場官司恐怕是要打延長賽的垂死掙扎。

根據《ETtoday星光雲》報導，瑞克律師透露妨害名譽的刑事責任，比較不容易構成，除了比起民事標準更嚴格，加上法院傾向認為只要不是無中生有的抹黑，就保障發表言論者的言論自由，因此黑人提告成立本就有難度，加上只針對大牙，卻遲遲未對郭源元提起訴訟，如此雙標等同削弱了自己的正當性。

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